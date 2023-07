Fedora overweegt verzamelen telemetriegegevens van workstation edition

De ontwikkelaars van de Fedora Linuxdistributie overwegen om bij de workstation edition telemetriegegevens van gebruikers te gaan verzamelen. Gebruikers krijgen wel de mogelijkheid voor een opt-out. Dat blijkt uit een gepubliceerd voorstel. Volgens de ontwikkelaars is Fedora een opensource-communityproject en is niemand geïnteresseerd in het schenden van de privacy van gebruikers.

"We willen geen data over individuele gebruikers verzamelen. We willen alleen geaggregeerde gebruiksgegevens verzamelen die nodig zijn om bepaalde Fedora-doelen te behalen en niet meer", aldus een uitleg. Daarin stellen de ontwikkelaars ook dat ze denken dat een opensourcegemeenschap op ethische wijze beperkte geaggregeerde gegevens kan verzamelen van hoe de software wordt gebruikt, zonder van bigdatabedrijven gebruik te maken of "enge trackingprofielen" toe te voegen die niet in het belang van de gebruikers zijn.

Gebruikers zouden dan ook de optie krijgen om het uploaden van telemetriegegevens uit te schakelen voordat die voor de eerste keer worden verstuurd. Daarnaast zal de telemetriedienst op de servers van Fedora zelf draaien en niet afhankelijk zijn van Google Analytics of andere "controversiële third-party diensten". Verder kunnen gebruikers de dataverzameling naar hun eigen telemetrieserver doorsturen in plaats die van Fedora, om zo te zien welke gegevens over gebruikers worden verzameld.

"We beseffen dat als we het vertrouwen van onze gebruikers schenden, we niet veel gebruikers overhouden. Dus als. het verzamelen van telemetriegegevens wordt goedgekeurd, moeten we bij de uitrol zeer voorzichtig zijn en dit op een manier doen waarbij onze gebruikers op elk moment worden gerespecteerd", zo laten de ontwikkelaars verder weten, die ook toevoegen dat het hier nog om een voorstel gaat dat door het Fedora Engineering Steering Committee moet worden goedgekeurd. Dit comité wordt door de Fedora-gemeenschap gekozen.