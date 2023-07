Twents zorgbureau lekt gegevens cliënten door fout met cc-mail

Een Twents zorgbureau heeft door een fout bij het versturen van een e-mail de gegevens van 189 cliënten gelekt. Een stagiair verstuurde de e-mail eind juni. In plaats van de bcc werden de 189 e-mailadressen in de cc gezet, waardoor die voor alle ontvangers zichtbaar waren, zo meldt Tubantia. Vervolgens maakten cliënten in een reactie naar alle ontvangers hun ongenoegen kenbaar over het lekken van hun e-mailadres.

Het zorgbureau heeft het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld en stelt dat er met alleen een e-mailadres "niks" kan. De privacytoezichthouder ziet dat anders. "Je kan de naam van je buurman herkennen en denken: hè, mankeert hij wat?” Vorig jaar ontving de AP meer dan 3300 meldingen van datalekken die ontstonden door fouten bij het versturen van e-mails.

Het Twentse zorgbureau stuurde getroffen cliënten acht dagen later een excuusmail met het verzoek de eerdere e-mail te verwijderen. Ook wordt cliënten in het bericht verteld dat het zorgbureau alleen verantwoordelijk is voor de eerste mailwisseling, niet de berichten die daarop volgden. "Daarna is een ieder die reageert zelf verantwoordelijk, ook voor eventuele boetes die hieruit voortvloeien", zo laat het zorgbureau weten.