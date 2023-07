SP wil dat gemeentes stoppen met drone-inspecties in woonwijken

De privacy van mensen is helaas al in het geding dankzij de sleepwet.

Dankzij deze massasurveillance worden miljoenen Nederlanders in de gaten gehouden op diensten van derde partijen. (Apple, Google, Microsoft, Meta, etc)

Dus ook oa. WiFi-paswoorden en geolocaties die in de Google en Apple clouds worden opgeslagen als backup.

Meta kan zelfs zien of Facebook-gebruikers in dezelfde trein zitten door de beweging van de trein op te meten via de Facebook app en de sensors in de telefoin, ook metadata zoals deze worden met oa. geheime diensten gedeeld, ook als het niet-criminelen betreft, gewoon iedereen; vrouwen, kinderen, ooms en tantes.