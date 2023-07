Onderzoekers achterhalen politie-inzet op basis van dashcambeelden

Onderzoekers van de Amerikaanse Cornell University hebben aan de hand van miljoenen dashcambeelden en een "deep learning" computermodel achterhaald in welke buurten de politie in New York City precies wordt ingezet. Een buurt in de wijk Manhattan telde op basis van de beelden de meeste politiewagens. Twintig keer meer dan een buurt in Staten Island, waar de minste politiewagens werden geteld.

Informatie over politiecontroles, doorzoekingen en aanhoudingen zijn publiek beschikbaar, maar de Amerikaanse politie geeft meestal geen informatie waar agenten precies worden ingezet, aldus de onderzoekers. Hiervoor worden veiligheidszorgen als reden gegeven. In 2020 ontvingen de onderzoekers 24,8 miljoen dashcambeelden van Nexar, een bedrijf dat bestuurders van deelauto's van dashcams voorziet.

Uiteindelijk werden er 233.000 beelden met een politiewagen gevonden. Vervolgens keken de onderzoekers naar de locatie van de auto, maar ook andere zaken, zoals de bevolkingsdichtheid van de buurt, gemiddeld gezinsinkomen en afkomst van inwoners. Volgens de onderzoekers zorgt hun onderzoek voor meer transparantie in politiewerk en kan het helpen bij het auditen van overheidsdiensten.