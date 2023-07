TomTom bevestigt diefstal van gegevens via lek in MOVEit Transfer

Criminelen achter de Clop-ransomware hebben via een kwetsbaarheid in MOVEit Transfer ook gegevens van navigatiebedrijf TomTom gestolen Het aantal getroffen organisaties staat inmiddels op 261, waar gegevens van bijna 18 miljoen personen zijn gestolen, aldus beveiligingsonderzoeker Brett Callow. De Clop-groep liet op de eigen website weten dat het ook bij TomTom had toegeslagen. Het bedrijf heeft inmiddels bevestigd dat het slachtoffer is geworden.

MOVEit Transfer is een applicatie voor het uitwisselen van bestanden. Allerlei organisaties maken er gebruik van om onder andere vertrouwelijke informatie binnen de organisatie te delen. De criminelen achter de Clop-ransomware gebruikten eind mei een zerodaylek in MOVEit Transfer voor het stelen van allerlei databases met persoonsgegevens. De criminelen dreigen de gestolen data via hun eigen website te publiceren als slachtoffers niet betalen.

Geregeld publiceren de criminelen op hun website de naam van nieuwe slachtoffers. Vandaag kwam daar onder andere TomTom. Een woordvoerder van het bedrijf laat tegenover persbureau ANP weten dat er geen gegevens zijn buitgemaakt die een "negatieve materiële impact kunnen hebben voor TomTom of zijn klanten". Wat voor soort gegevens er precies zijn gestolen wil de woordvoerder niet laten weten. Wel is de inbraak gemeld bij de toezichthouders. De criminelen claimen 82 gigabyte aan data in handen te hebben. TomTom laat aan TechCrunch weten dat het datalek vorige maand meteen werd opgemerkt.