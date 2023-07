Amerikaanse zorgverlener lekt privégegevens van elf miljoen patiënten

De Amerikaanse zorgverlener HCA Healthcare heeft de privégegevens van elf miljoen patiënten gelekt. De data, waaronder naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en behandellocatie, wordt op internet aangeboden. HCA Healthcare is met honderdtachtig ziekenhuizen en 2300 locaties één van de grootste zorgverleners in de VS. Het bedrijf is ook in het Verenigd Koninkrijk actief.

De data, die alleen betrekking op de Amerikaanse locaties van de zorgverlener heeft, werd gestolen vanaf een systeem dat wordt gebruikt voor het opmaken van e-mailberichten. Verdere details zijn niet gegeven. HCA stelt dat het geen malafide activiteit met betrekking tot het incident op het eigen netwerk of systemen heeft ontdekt. De zorgverlener denkt dat er geen informatie over behandelingen, diagnoses en aandoeningen is buitgemaakt.

Het onderzoek naar het datalek is echter nog gaande. Na ontdekking van het datalek is de toegang van gebruikers tot de gecompromitteerde opslaglocatie meteen uitgeschakeld. Volgens beveiligingsonderzoeker Brett Callow is het mogelijk één van de grootste zorggerelateerde datalekken ooit.