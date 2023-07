Microsoft: Europese overheden en bedrijven aangevallen via zeroday in Office

Overheidsinstanties en defensiebedrijven in Europa en de Verenigde Staten zijn aangevallen via een zerodaylek in Microsoft Office waarvoor nog geen patch beschikbaar is. Alleen het openen van een malafide document is voldoende om met malware besmet te raken, zo heeft Microsoft bekendgemaakt. Het zerodaylek, aangeduid als CVE-2023-36884, is ingezet bij een phishingcampagne die de NAVO-top in Vilnius als onderwerp heeft.

Via het beveiligingslek is remote code execution met rechten van de ingelogde gebruiker mogelijk. Volgens Microsoft wordt via de malafide documenten een backdoor geïnstalleerd waarmee de aanvallers inloggegevens stelen die bij latere aanvallen worden gebruikt. De zeroday werd door Microsoft zelf ontdekt, alsmede door onderzoekers van Google en securitybedrijf Volexity.

Zolang er nog geen beveiligingsupdate beschikbaar is kunnen gebruikers en organisaties verschillende maatregelen nemen om zich te beschermen, waaronder het aanmaken van een registersleutel. De verschillende maatregelen staan in het beveiligingsbulletin vermeld. Dit kan echter gevolgen voor het functioneren van Office hebben, aldus Microsoft.