Thunderbird wacht met automatische upgrade naar "Supernova" versie

Gisteren verscheen er een geheel vernieuwde versie van e-mailclient Thunderbird met de codenaam Supernova, maar de ontwikkelaars hebben besloten om die nog niet automatisch onder gebruikers uit te rollen. Niet alleen beschikt het programma over een nieuw logo, ook de gebruikersinterface en onderliggende code zijn compleet vernieuwd. Daardoor zou het eenvoudiger moeten worden om Thunderbird in de toekomst te onderhouden en vernieuwen.

De ontwikkelaars stellen dat het hier om een zeer grote release gaat en dat het kan voorkomen dat gebruikers tegen problemen aanlopen. Daarom is besloten om Supernova niet als automatische update aan te bieden totdat er zekerheid is dat dergelijke problemen zich niet zullen voordoen. Zodra dit bekend is laten de ontwikkelaars dit weten. In de tussentijd blijven voor Thunderbird versie 102 gewoon beveiligingsupdates uitkomen. Gebruikers die de nieuwe Thunderbird nu al willen proberen zullen die dan ook zelf moeten downloaden.