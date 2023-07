"GGzE-medewerkers hadden onbeperkt toegang tot dossiers van cliënten"

Medewerkers van GGzE, dat geestelijke gezondheidszorg biedt aan mensen in Eindhoven en omgeving, hadden vrijwel onbeperkt toegang tot dossiers van cliënten, wat tegen de regels is, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Een cliënte ontdekte dat zeker honderdzestig medewerkers haar dossier hadden ingezien. De vrouw diende een klacht in, waarop een intern onderzoek werd gestart.

Volgens het Eindhovens Dagblad is het onduidelijk of de onderzoekers het dossiersysteem hebben getoetst aan de wettelijke regels voor de bescherming van medische dossiers. Gegevens van cliënten mogen alleen toegankelijk zijn voor medewerkers met wie er een behandelrelatie is. GGzE wilde het onderzoeksrapport niet met de krant delen. De Raad van Bestuur ontkent dat alle 2400 medewerkers toegang hebben tot de dossiers van de 11.000 cliënten.

Wel bevestigt de raad dat er fouten zijn gemaakt. "Alleen als een medewerker betrokken is bij de behandeling of begeleiding van de specifieke cliënt wordt deze geautoriseerd voor inzage. De afgelopen tijd zijn er gevallen geweest die niet voldoen aan deze norm. Daarop zijn maatregelen genomen."