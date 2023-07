Badmeesters openluchtzwembaden Terneuzen uitgerust met bodycam

Door majortom: De identificatieplicht gaat gelden voor bezoekers vanaf 14 jaar. Hoe weten ze of iemand 14 is als degene zich niet identificeert en 13 zegt te zijn?



Dit kan bijvoorbeeld een schoolpas, een bibliotheekpas of een kopie van een identiteitsbewijs zijn, die is nl. niet rechtsgeldig. Het zwembad mag echter geen kopieën maken of bewaren van identiteitsbewijzen, omdat dit in strijd is met de privacywetgeving



