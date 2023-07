VanMoof-rijders aangeraden om back-up van encryptiesleutel te maken

Eigenaren van een VanMoof-fiets krijgen het advies om een back-up van hun bluetooth-encryptiesleutels te maken, mochten de servers van het bedrijf offline gaan. De fietsenmaker verkeert in financieel zwaar weer en heeft uitstel van betaling gekregen. Om een VanMoof te kunnen gebruiken moet die eerst via een bluetooth-encryptiesleutel, verstuurd vanaf de bijbehorende app, worden ontgrendeld.

Zonder de sleutel is het niet mogelijk om met de fiets te communiceren. Nu VanMoof aan het randje van de afgrond staat worden rijders geadviseerd hun sleutels te back-uppen. In het geval van een verloren of gestolen telefoon is het via my.vanmoof.com mogelijk om een nieuwe encryptiesleutel aan te vragen, zodat de eventuele dief er niet met de fiets vandoor kan gaan. De angst onder eigenaren is wat er zal gebeuren wanneer deze servers offline zijn.

Een ontwikkelaar heeft nu een key exporter gemaakt. "De bluetooth-verbinding tussen je smartphone en VanMoof is vanwege beveiligingsredenen versleuteld. Elke keer dat je inlogt op je VanMoof-account, wordt deze encryptiesleutel van de VanMoof-server gedownload. Als deze servers offline gaan, zijn de encryptiesleutels voor altijd verloren en heb je geen manier om met je fiets te communiceren", aldus de ontwikkelaar.