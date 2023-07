CNIL: nieuwe trackingmethode Google vereist ook toestemming gebruikers

Google zal over een aantal weken bij Chrome-gebruikers een nieuwe trackingmethode inschakelen waarmee het mogelijk is om gebruikers zonder het gebruik van trackingcookies gerichte advertenties te laten zien. Websites die de technologie gaan inzetten moeten echter nog steeds toestemming van gebruikers krijgen, net zoals nu met cookies het geval is, zo stelt de Franse privacytoezichthouder CNIL.

Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties. Vanwege privacyzorgen worden dergelijke cookies door meerdere browsers inmiddels geblokkeerd. Om gebruikers zonder het gebruik van third-party cookies toch gerichte advertenties te kunnen blijven tonen bedacht Google de "Privacy Sandbox", een verzameling van technieken waarmee gepersonaliseerde reclame is te tonen.

Topics

Bij Topics, zoals één van de trackingmethodes wordt genoemd, bepaalt de browser op basis van het browsegedrag van de gebruiker welke onderwerpen hij interessant vindt en stemt daar advertenties op af. Wanneer gebruikers een website bezoeken die Topics ondersteunt zal de technologie drie onderwerpen kiezen waar de gebruiker interesse in heeft en die met de website en diens advertentiepartners delen. Vervolgens kunnen websites en adverteerders op basis van deze onderwerpen advertenties tonen.

Topics worden voor een periode van drie weken bewaard. Gebruikers kunnen de door de browser gekozen onderwerpen zien en die verwijderen. De feature zal standaard in Chrome worden ingeschakeld, maar het is mogelijk om die uit te schakelen. De Franse privacytoezichthouder stelt dat de feature inmiddels bij minder dan één procent van de Europese Chrome-gebruikers is ingeschakeld. Het is de verwachting dat Topics vanaf het derde kwartaal bij alle gebruikers actief wordt.

De Franse privacytoezichthouder merkt op dat websites ook bij het gebruik van Topics nog steeds toestemming van hun bezoekers moeten hebben om de nieuwe trackingmethode te kunnen gebruiken. Daarnaast moeten bezoekers ook over het gebruik van Topics volledig worden geïnformeerd. CNIL adviseert websites dan ook om hun cookiebanners aan te passen en Topics duidelijk te benoemen. Google is van plan om in het derde kwartaal van 2024 trackingcookies in Chrome uit te schakelen. Tot die tijd kunnen Topics en trackingcookies naast elkaar worden gebruikt.