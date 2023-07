De digitalisering heeft cruciale theorieën over criminaliteit compleet veranderd, zo stelt Rutger Leukfeldt, bijzonder hoogleraar Governing Cybercrime aan de Universiteit Leiden. "Dader en slachtoffer komen elkaar niet meer per definitie tegen in tijd en ruimte. En met een druk op de knop kan een fraudeur duizenden slachtoffers in een keer maken. Of het hacken van een database met gegevens, dat kon in het pre-digitale tijdperk simpelweg niet."

Volgens de hoogleraar zijn veel belangrijke vragen op het gebied van cybercrime nog onbeantwoord. Bijvoorbeeld de vraag of er sprake is van een nieuw type dader, en als dat het geval is, wat dat inhoudt voor de instrumenten die er nu zijn om mensen op het goede pad te krijgen. "Door vanuit de criminologie en de governance-kant te kijken, hoop ik op een versterkend effect. Dat we meer kunnen doen. Ik hoop dan ook dat we het in de toekomst verder kunnen uitbreiden."

Leukfeldt merkt op dat er meer nodig is qua onderzoek en onderwijsontwikkeling. "De politie, overheden, cybersecuritybedrijven; ze zitten allemaal te springen om kennis", zo laat hij tegenover Sleutelstad weten. Onderzoek is echter niet altijd eenvoudig. "Want criminelen laten zich niet interviewen. Aan de andere kant, we hebben het darkweb, daar weten we heel veel vanaf. En Telegram, dat is heel toegankelijk en er vindt heel veel criminaliteit plaats."

De hoogleraar heeft geen technische achtergrond en dat is volgens hem ook niet nodig. "De techniek is maar één stap in het script van een cybercrimineel. Daar hoef je niet alles van te weten. Ik wil weten hoe ze het gebruiken en wat voor impact het heeft, meer niet." Leukfeldt is voorstander van praktijkgericht theoretisch onderzoek. "Theorieën waarom mensen delicten plegen zijn allemaal tientallen jaren geleden ontwikkeld, toen mensen elkaar alleen op straat tegenkwamen. Voor mij is het interessant om te kijken of die theorieën nog wel gelden voor cybercriminelen en hun slachtoffers."