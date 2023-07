Apples wachtwoordmanager gaat op macOS met andere browsers werken

iCloud-wachtwoorden en sleutelhanger v

In iOS en iPadOS (en in Android 13 trouwens, waarbij inlogvelden minder betrouwbaar worden herkend dan door Apple) werkt dit al - d.w.z. zonder dat daar browser-plug-ins voor nodig zijn.Als je in ofwel Safari, Chrome, Firefox of Edge (geïnstalleerd op iOS of iPadOS), de cursor in een inlogveld plaatst, verschijnt er boven het schermtoetsenbord een grijze balk met een sleuteltje erin (op een iPad met een extern toetsenbord moet ik dat keyboard even elektrisch ontkoppelen om die balk te zien te krijgen). Als je op die balk klikt, wordt de in de instellingen geselecteerde wachtwoordmanager geopend.Als je KeePassium gebruikt en je alles goed hebt ingesteld, verschijnt (na vingerafdruk o.i.d.) de combinatie van user-ID en wachtwoord(dit helpt enorm om inloggen op nepsites te voorkómen); met nog één druk op het scherm log je daar mee in op de betreffende website.Als je meerdere accounts hebt op een website, laat KeePassium je kiezen.Je kunt desgewenst meerdere wachtwoordmanagers actief hebben op je iDevice. Als je dan op de grijze balk drukt, krijg je eerst de vraag welke wachtwoordmanager je wilt gebruiken (niet heel handig/verstandig omdat je dan moet onthouden in welke wachtwoordmanager jouw inloggegevens zitten).Op mijn iPhone heb ik zojuist nog even getest met, in de, de volgende instellingen (zie de 'v' rechts):Maar ik ga die bovenste snel weer uitzetten.Eventuele passkeys verschijnen overigens ook in de genoemde grijze balk (indien je voor de huidige domeinnaam een passkey hebt).Mijn ervaring is dat je, bij gebruik van andere browsers dan Safari, geen passkeys kunt(in iOS/iPadOS), maar er wel mee kunt(met andere browsers dus). Echter, nog niet alle kinderziektes van passkeys zijn verholpen (zowel in iOS/iPadOS als in Android); ik zou terughoudend zijn met meer dan testen.