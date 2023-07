Nederlandse proef met digitaal reisdocument op telefoon loopt vertraging op

De proef die Nederland wilde doen met een digitaal reisdocument dat op een smartphone staat heeft vertraging opgelopen. Dat laat demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering weten. De pilot van het Digital Travel Credential (DTC) stond voor de eerste helft van dit jaar gepland. "Dit tijdspad is te ambitieus gebleken, de uitvoering van de pilot zal op een later moment plaatsvinden. Momenteel worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd", aldus Van Huffelen.

De DTC-pilot is technologisch gebaseerd op de door de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) gepubliceerde ‘Technical Report Digital Travel Credential (DTC). Bij aanmaak van het DTC worden de gegevens van de reiziger opgeslagen op zijn telefoon. Bij de boarding en grenscontrole wordt het DTC verzonden aan een specifiek voor de pilot ontwikkeld opslagsysteem. Ook wordt gebruikgemaakt van gezichtsherkenning om de identiteit van de reiziger te verifiëren.

Het DTC-concept zou de doorstroom op Schiphol moeten verbeteren. "Of de DTC hieraan kan bijdragen is op dit moment een theoretische uitspraak en slechts beproefd in lab-opstellingen. Deze pilot dient als proof of concept in een operationele omgeving", stelt de staatssecretaris. De pilot wordt georganiseerd in voorbereiding op Europese wetgeving. "De ervaringen die worden opgedaan met de pilot zal ook meer zicht geven op de noodzakelijkheid en proportionaliteit van een DTC. Er is immers geen voorstel voor wetgeving. Met de pilot wordt de werkwijze van de DTC beproefd", voegt Van Huffelen toe.

De kosten van de DTC-pilot zullen naar verwachting 2,3 miljoen euro bedragen. De Europese Commissie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 1,2 miljoen euro voor de Nederlandse pilot. De overige kosten worden gelijk verdeeld door de deelnemende overheidspartijen en private organisaties. Wanneer de pilot nu precies zal beginnen wordt niet door Van Huffelen gemeld.