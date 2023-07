"Rijksoverheid verbiedt AliExpress-app op werktelefoons van ambtenaren"

Na het verbod op TikTok heeft de Rijksoverheid ook de app van webwinkel AliExpress verboden, zo meldt de NOS op basis van bronnen. Aanleiding zijn zorgen over mogelijke spionage door China via de app. Ook de Chinese chatapp WeChat en de app van het Russische sociale netwerk VKontakte zijn niet meer toegestaan. In totaal zijn tien apps uit China, Rusland, Iran en Noord-Korea op de zwarte lijst geplaatst.

De angst is dat deze landen via de apps bij gegevens van klanten kunnen komen, om die vervolgens voor spionage te gebruiken. Het kan dan gaan om lijsten met contactpersonen, locatiegegevens, foto's en documenten die op een toestel staan en interessant voor inlichtingendiensten kunnen zijn, aldus de NOS. Een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering wil niet inhoudelijk op de zaak reageren.

Bij het verbod op TikTok liet Van Huffelen weten dat er uiteindelijk beleid voor rijksambtenaren moet komen dat er alleen vooraf toegestane apps en software kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. "Apps van bedrijven uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen zullen dan niet toegestaan worden", aldus de staatssecretaris afgelopen maart.