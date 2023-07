Rutte: geen informatie over aantal veilig gestelde sms-berichten

Volgens demissionair minister-president Rutte is er geen informatie beschikbaar over het aantal sms-berichten dat van hem is veiliggesteld, waar Kamerlid Pieter Omtzigt om had gevraagd. Dat vereist volgens de premier een handmatige telling (pdf). Eind mei vond er een debat in de Tweede Kamer plaats over onder andere de praktijk van Rutte om zelf zijn sms-berichten te verwijderen en het daarop volgende besluit om alle berichten te archiveren.

"Het is goed dat we hier zitten, want er was nogal wat aan de hand met de appjes van vooral de minister-president. Alle appjes zijn namelijk weggemaakt. Ik zou toch nog graag willen weten welke pogingen er door het kabinet gedaan worden om ervoor te zorgen dat die berichten alsnog bewaard worden", liet Omtzigt toen weten. Het Kamerlid merkte op dat het kabinet van "we wissen alles" naar "we bewaren alles" is gegaan, maar dat de informatievoorziening nog steeds gebrekkig is.

"Op dit moment kan de simpele vraag hoeveel appjes er nu per maand bewaard worden, niet eens beantwoord worden. Dat duidt op informatiechaos. Ik wilde niet de appjes zien; ik wilde gewoon weten hoeveel het er nou zijn. Als dát al niet opgevraagd kan worden, hoe kunnen we dan straks opvragen of er iets tussen zit? Hoe komt het dat er op die simpele vraag -- hoeveel appjes van de minister-president worden er nu maandelijks bewaard? -- geen antwoord gegeven kon worden?", wilde Omtzigt weten.

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken reageerde daarop dat de berichten als bulk worden opgeslagen. "Als je dan precies wil weten hoeveel individuele appjes erin zitten, moet iemand met de systemen die we nu hebben gewoon gaan tellen. Dat betekent dat iemand gewoon moet gaan tellen hoeveel berichten dat zijn." Wel werd toegezegd dat Omtzigt een reactie zou krijgen op zijn vraag over het aantal veilig gestelde sms-berichten van Rutte.

De premier laat nu in een reactie weten dat er geen informatie beschikbaar is over het aantal berichten dat op deze manier is veilig gesteld. "Deze is slechts te genereren door een handmatige telling." Tijdens het debat van mei had minister Bruins Slot al aangegeven dat deze aantallen straks geautomatiseerd worden gegenereerd. Wanneer dit precies zal zijn is niet bekend.