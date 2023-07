Het Europees Hof van Justitie mag blijven videovergaderen via Cisco Webex. Het gebruik van de videoconferentiesoftware is niet in strijd met de AVG, zo heeft de Europese privacytoezichthouder EDPS bepaald (pdf). Twee jaar geleden gaf de EDPS tijdelijk toestemming voor het gebruik van modelcontracten voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen het Hof en Cisco.

Er werden vervolgens veertien voorwaarden gesteld om de toestemming te verlengen. De eerder gegeven toestemming werd vervolgens vorig jaar verlengd, maar het Hof moest voor 1 maart 2024 aantonen dat eerder vastgestelde problemen waren verholpen. Afgelopen mei kwam het Hof met een "compliance report" dat het aan de gestelde voorwaarden voldoet. Zo hebben het Hof en Cisco de bestaande overeenkomst aangepast zodat er geen persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt.

Het Hof heeft daarnaast verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonlijke data buiten de EU wordt verwerkt. Zo hoeven gebruikers van het Hof en externe gebruikers zich niet eerst bij Cisco te registreren om van Webex gebruik te maken. Tevens werd de optie Global Distributed Meetings uitgeschakeld en verschillende optionele features geblokkeerd.

"EU-instanties moeten zich bij hun dagelijkse werkzaamheden inzetten om de fundamentele rechten van individuen te beschermen, en met name bij het gebruik van videoconferentietools de privacyregels. Dit is helemaal het geval wanneer bij deze tools het versturen van persoonlijke data buiten de EU kan plaatsvinden wat een vergroot risico kan zijn voor de rechten en vrijheden van individuen", zegt EDPS-voorzitter Wiewiórowski,