Kabinet werkt aan totstandkoming van systeem voor online leeftijdscontrole

Het demissionaire kabinet werkt aan de totstandkoming van online systemen voor leeftijdscontrole. Dat moet volgens de regering voorkomen dat kinderen zich kunnen aanmelden voor online platforms waarvoor ze te jong zijn. "Handhaving van geldende leeftijdsgrenzen blijkt in de praktijk moeilijk, doordat kinderen in veel gevallen een hogere leeftijd kunnen opgeven dan dat ze daadwerkelijk hebben. Goede systemen voor leeftijdsverificatie zijn dus van groot belang", aldus demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

Volgens Van Huffelen wordt met adequate leeftijdsverificatiesystemen voorkomen dat kinderen in aanraking komen met voor hen schadelijke content, dat hun persoonlijke gegevens worden verzameld en dat zij geprofileerd worden. "Daarom werken wij aan de totstandkoming van goede leeftijdsverificatiesystemen. Tegelijkertijd werken we aan versterking van het toezicht."

Eerder dit jaar is er overleg geweest met experts over online leeftijdsverificatiesystemen. Daaruit is naar voren gekomen dat de ontwikkeling van dergelijke systemen het best aan de markt kan worden overgelaten. Wel gaat de overheid eisen stellen, onder andere op het gebied van privacyvriendelijkheid, veiligheid en de mate waarin leeftijd met zekerheid kan worden vastgesteld. Daarnaast wordt onderzocht of er een certificeringssysteem voor online leeftijdsverificatie kan komen.

"Hierover zijn we met partijen als de NEN, maar ook de Europese Commissie, in gesprek. Hierbij kijken we naar ontwikkelingen in het buitenland op dit terrein. Ik streef ernaar de lijst met eisen per risicocategorie kort na de zomer af te ronden", voegt de staatssecretaris toe. De mogelijkheden om leeftijdsverificatiesystemen te certificeren zouden eind dit jaar duidelijk moeten zijn.