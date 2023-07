Noorwegen verbiedt gerichte advertenties op Facebook en Instagram

De Noorse privacytoezichthouder heeft gerichte advertenties op Facebook en Instagram tijdelijk verboden. Volgens de Datatilsynet maakt Meta gebruik van surveillance en profilering om dergelijke reclame op de platforms te tonen. Vorig jaar stelde de Ierse privacytoezichthouder dat Meta zich schuldig had gemaakt aan illegale gerichte advertenties. Sindsdien heeft Meta verschillende aanpassingen doorgevoerd, maar het Europees Hof van Justitie oordeelde onlangs dat de gerichte advertenties van het bedrijf nog steeds niet aan de wet voldoen.

Daarom heeft de Noorse privacytoezichthouder naar eigen zeggen nu actie ondernomen en een tijdelijk verbod uitgevaardigd dat op vier augustus voor een periode van drie maanden van kracht wordt, of totdat Meta kan aantonen dat het zich wel aan de wet houdt. Als Meta zich niet aan het verbod houdt kan de Datatilsynet een boete van omgerekend zo'n 90.000 euro per dag opleggen. De beslissing is alleen van toepassing op Noorse gebruikers.

Facebook en Instagram mogen nog wel gewoon in Noorwegen blijven opereren. De toezichthouder wijst naar onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos dat 82 procent van de volwassenen Noren een Facebookaccount heeft en 65 procent een Instagram-account. De Datatilsynet benadrukt dat het Facebook en Instagram niet wil verbieden, maar ervoor wil zorgen dat Noren deze diensten op een veilige manier kunnen gebruiken waarbij hun rechten worden gerespecteerd.

"Indringende commerciële surveillance voor marketingdoeleinden is één van de grootste risico's voor databescherming op internet vandaag de dag", aldus Tobias Judin van de Datatilsynet. "Wanneer Meta bepaalt welke advertenties iemand te zien krijgt, beslissen ze ook wat niet te laten zien. Dit beïnvloedt de vrijheid van expressie en vrijheid van informatie in de samenleving." Meta heeft aangegeven dat het zich niet in de beslissing van de toezichthouder kan vinden. Het bedrijf kan bij een Noorse rechter bezwaar aantekenen. Privacyorganisatie noyb is blij met het oordeel en roept andere Europese privacytoezichthouders op om het voorbeeld van de Datatilsynet te volgen.