Europol: cybercriminelen gebruiken vooral vpn's om activiteiten te verbergen

Maar

hoeveel % van de VPN-gebruikers zijn werknemer,

hoeveel % van de VPN-gebruikers zijn televisiekijker in een andere regio,

hoeveel % van de VPN-gebruikers zijn Urban-Arrow gebruiker die snelheidlimieten wenst te ontlopen,

hoeveel % van de VPN-gebruikers zijn Torrent gebruikers in een land met stg. Brein,

hoeveel % van de VPN-gebruikers zijn werkelijk criminelen ...?



Ik gok dat we moeten geloven dat VPN en encryptie kwalijke praktijken zijn?



Ik had nu ook weer niet verwacht dat grote jongens gewoon op getapte lijnen gingen communiceren.

Misschien kunnen we stellen dat alle criminelen VPN gebruikers zijn, maar niet alle VPN gebruikers criminelen zijn?