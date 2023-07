NRC: meeste huisartsen delen medische dossiers patiënten met softwarebedrijf

De ontwikkeling van CoronIT is via een aanbesteding gegund aan Topicus (zie kader onderaan).

De ontwikkeling van CoronIT is via een aanbesteding verlopen. Hierbij is uitsluitend Topicus Healthcare uitgenodigd om een offerte in te dienen. In het bestek valt te lezen dat Topicus ‘de enige onderneming is die de opdracht binnen de door dwingende spoed veroorzaakte technische beperkingen en termijn kan uitvoeren’. [...]

Inmiddels heeft CoronIT negenduizend actieve gebruikers. Dat zijn zo’n tweeduizend bedrijfsartsen, 25 GGD'en, het landelijk call centrum en ruim dertig laboratoria.

Tot die tijd maken alle partijen gebruik van het huidige platform. Dat systeem is gebaseerd op Topicus iTBC, een informatiesysteem waarmee alle GGD’en in Nederland sinds eind 2018 werken.

Topicus Zorg kiest voor Managed Security van ION-IP

Topicus Zorg heeft het securitybeheer van haar webapplicaties uitbesteed aan Managed Security Provider ION-IP. Dankzij deze samenwerking zijn de klanten van Topicus Zorg ervan verzekerd dat de applicaties waar zij gebruik van maken, optimaal beveiligd zijn. De sleutel naar de beste gezondheidszorg ligt volgens Topicus in samenwerking. Daarom ontwikkelt zij eHealthoplossingen waarmee zorgverleners, patiënten, zorginstellingen en mantelzorgers elkaars kracht kunnen benutten. Met verantwoorde informatiedeling en gebruiksvriendelijke systemen wordt de zorg beter, eenvoudiger en betaalbaarder.

Het beheren van een webapplication security omgeving is echter erg complex en vereist diepgaande kennis. Topicus ging daarom op zoek naar een gespecialiseerde partner op het gebied van security en vond die in ION-IP.

Het UMCU heeft de vragenlijsten in Spreekuur getoetst en ze voldoen aan de Europese (CE) veiligheidseisen.

