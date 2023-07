Belgische privacytoezichthouder onder vuur over schikking cookiebanners

Privacyorganisatie noyb heeft felle kritiek op de Belgische privacytoezichthouder GBA geuit wegens een schikking met Belgische nieuwssites over cookiebanners. Noyb diende vorig jaar bij de GBA een klacht in over de cookiebanners, omdat die niet aan de regels van de AVG zouden voldoen. De Belgische privacytoezichthouder besloot vervolgens de klacht voor een bedrag van 10.000 euro te schikken, zonder de sites op te dragen hun cookiebanners aan te passen.

"In de beslissing heeft de Belgische toezichthouder niet eens de moeite genomen waarom de zaken werden geschikt en niet zijn opgevolgd met een bevel om aan de wet te voldoen", aldus noyb. De privacyorganisatie heeft daarom vandaag opnieuw een klacht over de nieuwssites bij de GBA ingediend. "Het lijkt erop dat je in België gewoon een bedrag kan betalen om niet aan de AVG te voldoen. Dit is niet in lijn met Europese wetgeving, die vereist dat de wet goed gehandhaafd wordt", stelt noyb-advocaat Felix Mikolasch.

In het oordeel stelt de GBA dat het verschillende zaken heeft vastgesteld, waaronder het plaatsen van niet strikt noodzakelijke cookies voordat toestemming werd verkregen, gebrek aan keuze, gebrekkige informatie en het niet kunnen intrekken van eerder gegeven toestemming. Er staat echter ook dat er geen inbreuk is vastgesteld en de procedure formeel met een schikkingsbeslissing wordt gesloten (pdf).

Noyb diende bij de Europese privacytoezichthouders al honderden klachten over de cookiebanners van websites in, omdat die bezoekers niet eenvoudig de keuze geven om alle cookies te weigeren of hun eerder gegeven toestemming in te trekken. "We zijn geschokt dat ondanks de duidelijkheid van de cookieregels, de nieuwssites in kwestie nog steeds niet de basisprincipes respecteren voor het ontwerpen van cookiebanners. Het respecteren van de privacy van hun gebruikers is met name belangrijk gegeven het feit dat deze websites veel bezoekers krijgen", laat Lisa Steinfeld van noyb weten. Vanwege de ingediende klacht moet de GBA nu opnieuw een onderzoek uitvoeren.