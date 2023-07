Kamervragen over beperkte digitale vaardigheden 4,5 miljoen Nederlanders

En dat wordt gevraagd aan een demissionaire staatssecretaris die de aangenomen kamermotie over de Europese digitale identiteit bij het grofvuil gooide "vanwege onze onderhandelingspositie in het traject". Als dat de redenen zijn waarmee ze denkt de tweede kamer te kunnen schofferen, dan wil ik niet weten wat ze gaat antwoorden op deze vragen, zeker in haar huidige situatie.



"Het heeft onze aandacht."

"Ik zal er onderzoek naar laten verrichten."

"Roep hulp van familieleden of buren in."

"Ach, over een tijdje is de generatie die hier moeite mee heeft niet meer in leven."

"... (vul hier het favoriete excuus in om de zelfveroorzaakte problemen niet op te lossen; put waar nodig uit andere en ruim voorradige crisisdossiers)"