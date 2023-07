Politie houdt twee personen aan in onderzoek naar Telegramgroepen

De politie heeft in een onderzoek naar Telegramgroepen twee verdachten aangehouden, een 26-jarige man uit Deurne en een 39-jarige man uit Venlo. De mannen worden verdacht van ernstige bedreiging en stalking van meerdere personen. Ook worden zij verdacht van deelname aan een criminele organisatie via diverse groepen en kanalen op Telegram, waarvan het tweetal beheerder zou zijn.

De politie zegt dat het de twee mannen in een digitaal onderzoek naar de Telegramgroepen wist te identificeren. Hoe dit precies is gedaan laat de politie niet weten, behalve dat het om "intensief onderzoek" ging. In de actiefste Telegramgroep werden volgens de politie duizenden berichten gedeeld waarbij personen werden bedreigd en beledigd, er opgeroepen werd tot geweld, of om eigendommen te vernietigen. In hoeverre de verdachten zelf ook dergelijke berichten hebben geplaatst wordt nader onderzocht.

Er wordt ook nader onderzoek gedaan naar leden van de Telegramgroepen en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De twee verdachten zitten momenteel vast in beperkingen, hun apparaten zijn in beslag genomen. De politie zegt dat door de digitalisering er een verschuiving plaatsvindt van strafbare feiten naar de online wereld. "Ook online laat je sporen achter die voor rechercheurs van de politie te traceren zijn. Geen enkele misdaad loont en nergens ben je volledig onzichtbaar."