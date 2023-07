Thunderbird gaat gebruikers komende weken naar Supernova-versie upgraden

E-mailclient Thunderbird gaat huidige gebruikers de komende weken automatisch naar de nieuwe Supernova-versie upgraden, zo hebben de ontwikkelaars bekendgemaakt. Supernova is een compleet vernieuwde versie van de e-mailclient die vorige week werd gelanceerd. Onder andere de gebruikersinterface is onderhanden genomen, alsmede de onderliggende code.

Normaliter zal Thunderbird updates automatisch installeren, maar omdat het hier een "major release" betreft, is besloten gebruikers niet meteen te upgraden. In een uitleg over de nieuwe versie laten de ontwikkelaars nu weten dat het automatische upgradeproces naar Supernova, ook aangeduid als Thunderbird 115, de komende weken zal plaatsvinden. Gebruikers die niet willen wachten kunnen de nieuwe versie ook handmatig installeren.