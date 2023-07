Bekende hacker Kevin Mitnick op 59-jarige leeftijd overleden

De bekende hacker Kevin Mitnick is op 59-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker overleden. Mitnick was ooit de meest gezochte hacker ter wereld en werd uiteindelijk tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld wegens het inbreken bij verschillende grote ondernemingen. Zijn aanhouding en veroordeling leidde tot de "FREE KEVIN" beweging. Ook vormde het de basis voor de film Takedown.

Na zijn gevangenisstraf werkte hij als beveiligingsconsultant en schreef ook verschillende boeken. In zijn boek The Art of Deception stelde Mitnick dat hij op systemen wist in te breken via wachtwoorden die hij door middel van social engineering had verkregen. "Het is veel eenvoudiger om een mens te hacken dan een computer, omdat computers instructies volgen. Ze wijken daar niet vanaf. Mensen laten zich leiden door emoties. Het is dan ook niet lastig om iemand te social engineeren, zeker als die persoon niet al een keer eerder is gepakt", aldus de expert een aantal jaren geleden tegenover PC World. Mitnick laat zijn vrouw Kimberley Mitnick achter, die zwanger is van hun eerste kind.