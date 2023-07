Overheid maakt 800.000 euro subsidie beschikbaar voor cyberweerbaarheid

De Subsidieregeling Cyberweerbaarheid wordt ook dit jaar weer door het ministerie van Economische Zaken opengesteld, waarmee er 800.000 euro subsidie beschikbaar is voor projecten die de cyberweerbaarheid van bedrijven versterken. Per project is er een bedrag van maximaal 200.000 euro. "Met deze regeling worden privaat-publieke samenwerkingsverbanden gestimuleerd om plannen uit te voeren die op een duurzame wijze de digitale weerbaarheid tegen cyberaanvallen vergroten binnen branches, sectoren en regio's", aldus het ministerie.

De Subsidieregeling Cyberweerbaarheid is bedoeld om de oprichting van nieuwe cyberweerbaarheidsnetwerken te bevorderen en bestaande netwerken te ondersteunen. Binnen deze netwerken werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid van bedrijven, zowel binnen als tussen niet-vitale branches, sectoren en regio's.

Sinds de lancering van de subsidieronde in 2018 zijn er 31 samenwerkingsprojecten gesubsidieerd vanuit deze regeling. Het gaat onder andere om een initiatief tegen ddos-aanvallen, kennisgroepen en regionale samenwerkingsverbanden. Geïnteresseerde partijen kunnen hun plannen tussen 1 september en 16 oktober via de website van de RVO aanmelden.