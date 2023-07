Duizenden statiegeldmachines wegens cyberaanval offline gehaald

De Noorse fabrikant van statiegeldmachines Tomra heeft duizenden van de apparaten wegens een cyberaanval offline gehaald, waarvan het grootste deel in Nederland. Bij de meeste van de machines is het nog steeds mogelijk om flesjes en blikjes in te leveren, alleen in het geval van een storing is het niet meer mogelijk om medewerkers op afstand mee te laten kijken, zo meldt Het Parool. Daarnaast kunnen er geen updates worden doorgevoerd om de machines nieuwe verpakkingen te laten herkennen.

"In het ergste geval moeten klanten hun flessen en blikjes weer even mee naar huis nemen", laat een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten. Tomra meldt in een gisteren verschenen update op de eigen website dat het inmiddels via een nieuw cloudplatform de automaten weer online wil krijgen. Volgens de fabrikant hebben de aanvallers zeer waarschijnlijk toegang gekregen tot systemen van het kantoor in Montreal.

Daarbij kregen de aanvallers ook toegang tot "technische infrastructuursystemen", waardoor het mogelijk was om toegang tot andere locaties te krijgen. Na ontdekking van de aanval werden allerlei services en locaties uitgeschakeld om de aanval te beperken. Het ging onder andere om de verbindingen met sorteermachines voor statiegeldapparaten. Daardoor zijn alle ruim vierduizend automaten voor de inname van statiegeldflessen en -blikjes offline.

Details over de aanval zelf zijn nog schaars, maar de aanvallers zouden onder andere van verschillende Tomra-gebruikersaccounts gebruik hebben gemaakt. Tomra stelt verder dat er geen bestanden zijn versleuteld en het ook geen eisen voor losgeld heeft ontvangen. Volgens het bedrijf zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat klanten, partners of hun systemen risico door de aanval lopen.