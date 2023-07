Belastingdienst maakt betalen van belasting en toeslagen via iDeal mogelijk

Burgers die belasting of toeslagen moeten betalen kunnen dit voortaan ook via iDeal bij de Belastingdienst doen, zo heeft de fiscus vandaag aangekondigd. Het was al mogelijk om omzetbelasting via iDeal te betalen, maar daar zijn nu ook inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, huur-, kinderopvang- en zorgtoeslag en kindgebonden budget bijgekomen. De komende jaren wordt het betalen via iDeal verder uitgebreid.

"Betalen met iDeal is niet meer weg te denken uit het Nederlandse betalingsverkeer. Belasting kunnen betalen met iDeal is dan ook een lang gekoesterde wens van zowel burgers als de Belastingdienst en Dienst Toeslagen", aldus de fiscus. Op dit moment kunnen alleen burgers gebruik maken van deze mogelijkheid, maar in de toekomst kunnen ook zakelijke belastingen via iDeal worden betaald.

IDeal is alleen te gebruiken voor het betalen van het volledige bedrag van een aanslag. Het is niet mogelijk om er termijnbetalingen van een betalingsregeling mee te betalen. De Belastingdienst merkt op dat betalingen die via iDeal worden gedaan niet meteen zichtbaar zijn in het overzicht van de fiscus. Dit kan tot 48 uur duren. Bij de bank is de transactie vaak wel meteen in de online omgeving te zien.