Kabinet tegen verbod op real-time gezichtsherkenning in openbare ruimte

Het demissionaire kabinet is tegen een verbod op real-time gezichtsherkenning in de openbare ruimte zoals het Europees Parlement wil, zo heeft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten. "Ondanks dat de inzet van dergelijke technologie ingrijpend is, kunnen er zich situaties voordoen waarin realtime biometrische identificatie door de rechtshandhaving geoorloofd zou moeten zijn", aldus de bewindsvrouw.

Vorige maand stemde het Europees Parlement in met de AI Act, die regels stelt aan het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het gaat onder andere om een totaal verbod op de inzet van real-time gezichtsherkenning in openbare ruimtes. In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie wordt de inzet van de technologie in bepaalde gevallen wel toegestaan.

"Het Europees Parlement wil de inzet van realtime gezichtsherkenning in de openbare ruimte echter volledig verbieden, zo blijkt uit de tekst die zij op 14 juni presenteerde. Een dergelijk totaalverbod acht het kabinet onwenselijk. Ondanks dat de inzet van dergelijke technologie ingrijpend is, kunnen er zich situaties voordoen waarin realtime biometrische identificatie door de rechtshandhaving geoorloofd zou moeten zijn", laat Yesilgöz weten op Kamervragen van Wybren van Haga van Groep Van Haga.

Volgens de minister moet de politie in "uitzonderlijke gevallen" gebruik kunnen maken van dergelijke nieuwe technologieën. Het kabinet gaat zich de komende tijd dan ook inspannen om real-time gezichtsherkenning in de openbare ruimte in bepaalde gevallen wel mogelijk te maken en zal dit met andere EU-lidstaten bespreken. Dit najaar komt de minister met een verdere reactie op het voorstel voor de AI Act.