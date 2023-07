"Vijftienduizend Citrix-servers missen update voor actief aangevallen lek"

Vijftienduizend Citrix-servers missen een kritieke beveiligingsupdate voor een kwetsbaarheid die in eerste instantie als zeroday werd aangevallen, zo laat de Shadowserver Foundation weten. In Nederland gaat het nog om ruim driehonderd servers. Het beveiligingslek in NetScaler ADC (voorheen Citrix ADC) en NetScaler Gateway (voorheen Citrix Gateway) laat een aanvaller willekeurige code op de server uitvoeren. Citrix kwam op 18 juli met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-3519.

Volgens het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security maken aanvallers sinds juni misbruik van de kwetsbaarheid om op Citrix-servers een webshell te installeren. Met dergelijke software is het mogelijk om toegang tot de server te behouden en verdere aanvallen uit te voeren.

De Shadowserver Foundation, een in Nederland en de Verenigde Staten geregistreerde non-profitstichting die zich met de bestrijding van botnets en cybercrime bezighoudt, telde op 21 juli vijftienduizend kwetsbare Citrix-servers die geen patch voor CVE-2023-3519 geïnstalleerd hebben. Het gaat 331 machines in Nederland. De VS is met 6100 kwetsbare Citrix-servers koploper. Beheerders worden dan ook opgeroepen om de update zo snel mogelijk te installeren.

Vorige week kwam securitybedrijf Mandiant met een analyse van de aanvallen op kwetsbare Citrix-servers, waarbij een webshell werd geïnstalleerd. Volgens het bedrijf zijn de aanvallen vermoedelijk het werk van "cyber espionage threat actors". Tevens geeft het bedrijf informatie waarmee organisaties kunnen kijken of ze gecompromitteerd zijn.