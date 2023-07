Actiegroep start in september rechtszaak over verzamelen data ggz-patiënten

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ start in september een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het verzamelen van de gegevens van ggz-patiënten. Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli door de NZa verplicht om informatie over iedere patiënt aan te leveren. Het gaat daarbij om zeer vertrouwelijke informatie over bijvoorbeeld angststoornissen, agressieproblemen, alcohol- en drugsgebruik, depressies en seksuele problemen.

Gegevens worden standaard verzameld en patiënten moeten actief bezwaar tegen de dataverzameling maken. Eerder deze maand stelde de Consumentenbond dat de NZa te weinig gedaan heeft om patiënten over de maatregel te informeren, wat in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de NZa is de informatie nodig om meer inzicht te geven in de benodigde zorg en om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten.

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, bestaande uit ggz-patiënten, psychiaters, psychologen en drie maatschappelijke organisaties, kondigde eerder dit jaar een rechtszaak aan tegen deze regelgeving. Volgens de actiegroep is het aanleveren van informatie uit de spreekkamer in strijd met het medisch beroepsgeheim.

"Cliënten kunnen niet meer vrijelijk met hun behandelaar spreken als ze weten dat hun problematiek wordt opgeslagen in een overheidsdatabank. Bovendien trekken wetenschappers op het gebied van geestelijke gezondheidszorg het nut en de geschiktheid van de omstreden NZa-plannen sterk in twijfel", zo stelt de actiegroep, die op dinsdagavond 5 september haar dagvaarding tegen de NZa zal presenteren.