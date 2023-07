Data 1,2 miljoen Amerikanen gestolen bij ransomware-aanval op ziekenhuis

Bij een ransomware-aanval op een Amerikaans ziekenhuis zijn de gegevens van 1,2 miljoen patiënten gestolen. De monitoringssystemen van het ziekenhuis voorkwamen dat er data werd versleuteld, maar op dat moment hadden de aanvallers al allerlei gevoelige gegevens buitgemaakt. Het gaat om namen, adresgegevens, telefoonnummers, geboortedata, social-securitynummers, zorgverzekeringsinformatie, medische dossiernummers, patiëntnummers, datum van behandeling en "beperkte" informatie over de behandeling zelf.

Tegenover de Tampa Bay Times laat het Tampa General Hospital weten dat het om de data van 1,2 miljoen patiënten gaat. De aanval werd op 31 mei opgemerkt. Verder onderzoek wees uit dat de aanvallers in de drie weken daarvoor de gegevens hadden buitgemaakt. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Wel zegt het ziekenhuis aanvullende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en is de monitoring opgeschroefd. Het ziekenhuis zal daarnaast alle getroffen patiënten via brief informeren.