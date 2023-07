Nederlandse hogeschool lanceert database met maritieme cyberaanvallen

De Nederlandse NHL Stenden Hogeschool heeft een database gelanceerd met informatie over maritieme cyberaanvallen die wereldwijd hebben plaatsgevonden. De Maritime Cyber Attack Database (MCAD) bevat meer dan honderdzestig incidenten. Het gaat bijvoorbeeld om een ransomware-aanval op een groot containerschip in 2019, dat daardoor de haven van New York niet kon binnenvaren.

De incidenten in de MCAD tonen de relevantie en de kwetsbaarheden aan van cybersecurity over de hele linie van de hedendaagse maritieme industrie, zegt lector Maritime IT Security bij NHL Stenden Stephen McCombie. De database bevat niet alleen incidenten die invloed hebben op schepen, maar ook op havens en andere maritieme faciliteiten van over de hele wereld.

De onderzoeksgroep verwacht dat de database, die nu publiekelijk online beschikbaar is, zal bijdragen aan een beter bewustzijn van cybersecurity in de sector en gegevens zal opleveren voor verder onderzoek en nauwkeurigere simulaties. Met simulaties van maritieme cyberincidenten zouden bedrijven, organisaties en havens zich kunnen voorbereiden op aanvallen.

De onderzoeksgroep zal de MCAD ook gebruiken om rapporten en onderzoekspapers te produceren die trends en resultaten van gedetailleerde analyses op subsets van de gegevens laten zien. "De database is niet eenmalig, maar zal regelmatig worden bijgewerkt en aangevuld. Voor het eerste onderzoek hebben we handmatig gezocht, maar nu ontwikkelen we met kunstmatige intelligentie om de identificatie van nieuwe incidenten uit open bronnen te automatiseren en meer details over reeds bekende incidenten te achterhalen", aldus McCombie.