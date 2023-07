Groot aantal MikroTik-routers bevat lek dat aanvaller super-admin kan maken

Honderdduizenden MikroTik-routers die vanaf internet benaderbaar zijn bevatten een kwetsbaarheid waardoor een aanvaller super-admin kan worden. MikroTik kwam vorig jaar oktober en afgelopen juni met updates, maar in de release notes staat niet dat een kwetsbaarheid is verholpen. Volgens zoekmachine Shodan zouden 900.000 routers de patch niet geïnstalleerd hebben, zo meldt securitybedrijf Vulncheck.

Via het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-30799, kan een aanvaller met admin-toegang tot de router super-admin worden. De vereiste dat een aanvaller als admin moet kunnen inloggen maakt de kwetsbaarheid niet minder gevaarlijk, aldus onderzoeker Jacob Baines. RouterOS, het besturingssysteem dat op MikroTik-routers draait, wordt standaard geleverd met een "admin" gebruiker.

Beheerders die hun router extra willen beveiligen wordt aangeraden deze admin-gebruiker te verwijderen. Volgens Baines blijkt uit onderzoek onder 5500 MikroTik-routers dat bijna zestig procent nog steeds de standaard admin-gebruiker gebruikt. Het standaard wachtwoord voor deze gebruiker is een lege string en pas vanaf RouterOS 6.49 die in oktober 2021 verscheen wordt beheerders gevraagd om het lege wachtwoord te vervangen door een nieuw wachtwoord.

RouterOS maakt geen gebruik van wachtwoordregels, waardoor beheerders elk wachtwoord kunnen kiezen, hoe eenvoudig ook. Het besturingssysteem biedt, op de SSH-interface na, geen bescherming tegen bruteforce-aanvallen. "RouterOS heeft te maken met een aantal problemen waardoor het raden van admin-inloggegevens eenvoudiger is dan het zou moeten zijn. We denken dat CVE-2023-30799 veel eenvoudiger te misbruiken is dan de CVSS-vector aangeeft", merkt Baines op.

Beheerders wordt aangeraden om de beheerdersinterfaces van de router niet benaderbaar vanaf het internet te maken. Het aantal ip-adressen te beperken waarmee kan worden ingelogd. De Winbox-webinterface uit te schakelen en alleen SSH voor beheer te gebruiken. SSH zo te configureren dat er met publice/private keys wordt gewerkt en inloggen met een wachtwoord uit te schakelen en natuurlijk het installeren van updates. De kwetsbaarheid is verholpen in RouterOS stable versie 6.49.7 (oktober 2022) en RouterOS long-term versie 6.49.8 (juli 2023).