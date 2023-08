Canon waarschuwt voor achterblijven wifi-wachtwoord bij wegdoen printers

Door Anoniem: Waarom toch niet gewoon met kabeltje?

Hoef je geen extra instellingen op te slaan, werkt out-of-the-box, en is nog eens sneller ook.

Kijk eens om je heen in de wereld.1) printen vanaf je tablet/telefoon2) dan staat dat kreng niet permanent op je computer buro in de weg voor die enkele keer dat je print , maar gewoon ergens waar maar een stopcontact zit.Sneller - Waarom zit je te bullshitten ?1) Wifi (5/6) is SNELLER dan USB-1 / USB-22) Wifi (5/6) is SNELLER dan 10/100 Mb ethernet , wat ontzettend vaak de standaard is op printer kaartjesMaar vooral : in welke wereld is de _netwerk snelheid_ merkbaar/relevant voor een (consumenten) *printer* ?De tijd zit echt in het print werk (of scan werk) en helemaal niet in de data transfer.