Thunderbird Sync voor synchroniseren accountinstellingen loopt vertraging op

Thunderbird Sync, een feature voor de e-mailclient waarmee gebruikers hun accountinstellingen op meerdere platformen kunnen synchroniseren, heeft vertraging opgelopen. Dat hebben de ontwikkelaars bekendgemaakt. Onlangs verscheen er een geheel vernieuwde versie van Thunderbird met de codenaam "Supernova". Zo is de gebruikersinterface vernieuwd, alsmede de onderliggende code. Dit moet het eenvoudiger maken om nieuwe features toe te voegen.

Eén van de nieuwe features die oorspronkelijk onderdeel van Supernova had moeten zijn was Thunderbird Sync. Daarmee is het mogelijk om accountinstellingen, zoals inloggegevens, signatures, opgeslagen zoekopdrachten, taken, filters en andere instellingen over verschillende Thunderbird-installaties op verschillende platformen te synchroniseren. Zo kunnen gebruikers op de desktop straks hun account eenvoudig binnen Thunderbird for Android gebruiken.

Thunderbird Sync is gebaseerd op de code van Firefox Sync, dat Mozilla gebruikt voor het synchroniseren van Firefox-instellingen tussen verschillende installaties en een Firefox Account vereist. Details hierover in het geval van Thunderbird zijn nog niet beschikbaar. Zo zou er mogelijk ook de optie komen voor gebruikers om een eigen Sync-server te draaien.

De back-end infrastructuur van Thunderbird Sync staat helemaal los van Firefox Sync. Het zoeken van een Site Reliability Engineer (SRE) voor het opzetten van de infrastructuur heeft echter voor de vertraging gezorgd. Dat is essentieel om de feature te laten werken. Thunderbird heeft nog geen exacte datum wanneer de Sync-feature nu beschikbaar komt, maar er wordt gericht op een release voor de volgende ESR-versie waarop Thunderbird is gebaseerd of anders begin 2024.