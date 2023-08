Encryptiesoftware VeraCrypt stopt ondersteuning van TrueCrypt-volumes

Encryptiesoftware VeraCrypt stopt de ondersteuning van TrueCrypt-volumes waardoor de huidige versie de laatste versie is waar binnen TrueCrypt-volumes te gebruiken zijn. Dat heeft ontwikkelaar Mounir Idrassi aangekondigd. VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma voor Linux, macOS en Windows gebaseerd op het populaire TrueCrypt waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt.

Met VeraCrypt versie 1.0f werd ondersteuning voor TrueCrypt toegevoegd, waardoor het mogelijk was om TrueCrypt-containers en niet-systeempartities naar het VeraCrypt-formaat om te zetten. Na anderhalf jaar verschijnt er binnenkort een nieuwe versie van VeraCrypt waarin de support van verschillende legacy algortimes is verwijderd. Daardoor is het volgens Idrassi ook logisch geworden om de support van TrueCrypt-volumes te verwijderen.

VeraCrypt versie 1.25.9 is dan ook de laatste versie die TrueCrypt-volumes ondersteunt. Gebruikers zouden dan ook hun TrueCrypt-volumes moeten omzetten naar VeraCrypt om de data binnen de nieuwe versie te kunnen gebruiken. Wanneer VeraCrypt versie 1.26 precies verschijnt is nog onbekend maar het zou in de komende twee maanden moeten zijn.