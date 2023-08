Antivirusbedrijven verzamelen gebruikersdata voor gerichte advertenties

Meerdere antivirusbedrijven verzamelen gegevens van gebruikers die later worden gebruikt voor gerichte advertenties, zo blijkt uit onderzoek van testlab AV-Comparatives, dat keek naar het datagedrag van twintig virusscanners. Voor het onderzoek werd het netwerkverkeer door middel van Wireshark geanalyseerd. Daarnaast werd het privacybeleid bekeken en kreeg elke antivirusleverancier een vragenlijst opgestuurd.

De laatste keer dat AV-Comparatives onderzoek deed naar het datagedrag was in 2014, na de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Sindsdien hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan, zoals verschillende privacyverdragen met de Verenigde Staten die ongeldig werden verklaard. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren geregeld zorgen geuit dat bepaalde apps als spionagetool zijn te gebruiken. Virusscanners zitten diep genesteld in het besturingssysteem en hebben nagenoeg toegang tot alles wat de gebruiker doet.

De twintig virusscanners werden beoordeeld op dataverzameling, datadeling, toegankelijkheid, controle over software en processen en transparantie. G Data, K7, Panda en Vipre scoren het best als het om het verzamelen van data gaat. Malwarebytes scoort op dit vlak een nul en eindigt onderaan. Bij het delen van data zijn het eScan, ESET, F-Secure, G Data en Vipre die de maximale score halen. Dit keer is het McAfee dat een nul scoort.

Voor het onderzoek werd ook gevraagd of gebruikersgegevens voor gerichte advertenties worden gebruikt. Het kan dan gaan om websites die gebruikers bezoeken of informatie over de apps die ze gebruiken. Dit blijkt het geval bij Avast, Avira, K7, Kaspersky, Norton en Panda. Zeven antivirusbedrijven laten echter niet weten of ze gebruikersdata voor advertenties verzamelen.

Sommige antivirusbedrijven reageerden niet op de vragen van AV-Comparatives, wat voor een lagere score zorgt. Uiteindelijk zetten Bitdefender, ESET, F-Secure, G Data, K7, Kaspersky en Vipre de hoogste score neer. Geen enkele virusscanner weet echter de maximale score te halen. "Dat zou onder andere vereisen dat het product volledig open source is en nagenoeg geen data verstuurt", aldus AV-Comparatives.