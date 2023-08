Schrems: onduidelijk voor welke advertenties Meta toestemming gaat vragen

Meta kondigde gisteren aan dat het de 'intentie' heeft om toestemming voor gerichte advertenties te gaan vragen, maar het is onduidelijk voor welke advertenties dit gaat gelden, zo stelt de bekende privacyactivist Max Schrems. In de zeer summiere aankondiging wordt alleen gesproken over "bepaalde data voor gericht adverteren". Schrems stelt dat de AVG voor elk type persoonlijke data van toepassing is en voor elk type verwerking.

In de AVG wordt nergens gesproken over "behavioural advertisment". Als Meta bijvoorbeeld de leeftijd of locatie van een persoon zou gebruiken, is het onduidelijk of dit volgens Meta onder "gedrag" valt en of het dan om toestemming zou vragen. "We zullen zien of Meta de toestemmingsvereiste gaat toepassen voor al het gebruik van persoonlijke data voor advertenties. Op dit moment spreken ze alleen over 'zeer gepersonaliseerde' of 'gedrags' advertenties en het is onduidelijk wat dit inhoudt", aldus Schrems.

De privacyactivist voegt toe dat de AVG voor alle soorten personalisatie van toepassing, ook voor zaken als leeftijd. "Na meer dan vijf jaar van rechtszaken komt Meta eindelijk tot de conclusie dat het mensen moet vragen of het is toegestaan om ze voor advertenties te bespioneren", merkt Schrems op. Mocht Meta de AVG niet volledig naleven zullen er nieuwe rechtszaken volgen, waarschuwt de privacyactivist.