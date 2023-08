Cisco vindt bijna driehonderd kwetsbaarheden in populaire routers

Onderzoekers van Cisco hebben de afgelopen jaren bijna driehonderd kwetsbaarheden gevonden in populaire routers voor eindgebruikers en mkb-bedrijven. Veel van de beveiligingslekken kunnen een aanvaller toegang tot het apparaat geven en zo verdere aanvallen laten uitvoeren. Volgens Cisco worden de beveiligingsproblemen veroorzaakt doordat fabrikanten of gebruikers basale beveiligingsmaatregelen niet doorvoeren.

Het onderzoek naar de routers volgt na de ontdekking van de VPNFilter-malware in 2018. Deze malware is in staat om apparaten van Linksys, MikroTik, Netgear, QNAP, Asus, D-Link, Ubiquiti, Upvel, Huawei en ZTE te infecteren. Vanwege de positie van routers in het netwerk en de grote schaal waarop ze worden gebruikt zijn de apparaten een aantrekkelijk doelwit voor aanvallers, aldus Cisco.

Volgens de netwerkfabrikant is de beveiliging van routers de afgelopen jaren wel verbeterd, maar is het nog steeds belangrijk om bepaalde maatregelen door te voeren. Het gaat dan om het uitschakelen van features en services tenzij ze strikt noodzakelijk zijn, moet de router standaard niet vanaf het internet zijn te beheren, moet gebruikersinvoer niet worden vertrouwd, moeten fabrikanten de third-party code die ze gebruiken up-to-date houden en niet vertrouwen op ongedocumenteerde en obscure diagnostische features en credentials. "Elk van de ontdekte kwetsbaarheden valt in één van deze categorieen", aldus Cisco.