Digitale meldplicht bij stadionverbod mogelijk later dit jaar ingevoerd

Een digitale meldplicht voor personen met een stadionverbod kan er mogelijk al voor het einde van dit jaar komen. Daarnaast kijkt de KNVB ook naar cameravolgsystemen om ongeregeldheden in het stadion tegen te gaan. De voetbalbond presenteerde gisteren de 'Roadmap Gastvrij en Veilig Voetbal', met daarin maatregelen om relschoppers in het stadion aan te pakken. Zo wordt er gewerkt aan een digitale meldplicht en een 'kwaliteitseis camera's'.

Het kabinet deed de KNVB afgelopen mei al een concrete toezegging om aan de slag te gaan met een digitale meldplicht bij stadionverboden. Bij een digitale meldplicht moet iemand met een stadionverbod zijn locatie via een app aan de politie doorgeven. De Telegraaf meldt vandaag dat de digitale meldplicht al voor het einde van dit jaar kan worden ingevoerd.

Daarnaast laat de KNVB weten trots te zijn op de technologische ontwikkelingen die er in alle stilte zijn bij het opsporen en identificeren van relschoppers. Zo wordt het volgens de voetbalbond steeds moeilijker voor relschoppers om hun identiteit verborgen te houden voor geavanceerde camera’s. Ook wordt er gekeken naar buitenlandse voetbalclubs, die supporters al bij het binnenkomen in het stadion volgen. "Zij kunnen supporters volgen bij binnenkomst, zien op de tribune en bij vertrek. Dan weten ze ook precies wie er in het stadion zijn."

"Met z’n allen zijn we al jaren bezig om te proberen dit probleem in en rondom de stadions te tackelen. In de huidige integrale aanpak moet iedereen zijn verantwoordelijkheid pakken. Het voetbal doet dat, maar kan het niet alleen. Er ligt ook een belangrijke taak bij ouders, het onderwijs, de politie en de overheid. Alleen samen kunnen we iets veranderen", zegt Jan de Jong, directeur Eredivisie CV.