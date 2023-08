CBS: zesduizend zzp'ers en bedrijven slachtoffer van ransomware in 2021

In 2021 zijn bij elkaar zesduizend zzp'ers en bedrijven het slachtoffer van ransomware geworden, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Van de zesduizend slachtoffers waren er vierduizend zzp'ers en tweeduizend bedrijven met twee of meer werknemers. Elf procent van de bedrijven betaalde losgeld om weer toegang tot gegevens te krijgen. Getroffen zzp'ers betaalden nauwelijks losgeld.

Verhoudingsgewijs zijn grote bedrijven vaker slachtoffer dan kleine: vier procent van de bedrijven met 250 of meer werkzame personen kreeg in 2021 te maken met ransomware, tegen een half procent van de bedrijven met twee tot tien werkzame personen. Zzp’ers vormden met vierduizend getroffenen in absolute zin de grootste groep slachtoffers, maar het gaat daarbij om 0,3 procent van alle zelfstandigen zonder personeel.

Van de getroffen kleine bedrijven (met twee tot tien werkzame personen) betaalde een relatief groot deel losgeld (veertien procent). Bij grote bedrijven (met 250 of meer werkzame personen) ging het om ruim vier procent. Overigens heeft betaling lang niet altijd het verlangde resultaat. In meer dan de helft van de gevallen werden de bedrijfsgegevens niet of maar gedeeltelijk vrijgegeven, aldus het CBS. Dit kwam vooral voor bij de kleine bedrijven.

In meer dan de helft van de betalingen bedraagt het losgeld meer dan de helft van de jaaromzet van het bedrijf. Dit hangt samen met het feit dat het voornamelijk kleine bedrijven zijn die losgeld betalen. Zij zetten over het algemeen minder om, zodat het losgeld als percentage van de omzet hoger uitvalt. Na zzp’ers, die nagenoeg nooit losgeld betalen, betalen bedrijven met 250 of meer werknemers in dienst het minst vaak. Bij één op de vier grote bedrijven die losgeld betalen, gaat het om één tot twee procent van de omzet.