Google gaat gedownloade bestanden in Chrome uitgebreider scannen, zo heeft het techbedrijf laten weten. Downloads worden al gecontroleerd door de browser, bijvoorbeeld door naar de downloadsite of hash van het bestand te kijken. Het downloadvenster in Chrome is in de nieuwste versie van de browser aangepast, wat het eenvoudiger voor gebruikers zou moeten maken om met hun downloads aan de slag te gaan, aldus Joshua Cruz van Google.

De extra ruimte van het nieuwe downloadvenster maakt het ook mogelijk om gebruikers meer context over geblokkeerde potentieel malafide bestanden te geven, merkt Cruz op. "En het stelt ons in staat om geavanceerde deep scan opties te maken die eerder niet mogelijk waren." Om wat voor scanopties het precies gaat laat Cruz niet weten, maar hij merkt op dat Google binnenkort met meer details komt.