Ierse en Europese privacytoezichthouders in de clinch over TikTok-besluit

Onderzoek naar de dataverwerking door TikTok heeft opnieuw voor een geschil gezorgd tussen de Ierse privacytoezichthouder DPC en Europese toezichthouders. Daarop is het European Data Protection Board (EDPB) nu met een bindende beslissing gekomen. De afgelopen jaren konden Europese toezichthouders en de Ierse privacytoezichthouder DPC het geregeld niet eens worden.

In meerdere gevallen waarbij de DPC een AVG-boete wilde opleggen aan in Ierland gevestigde techbedrijven vonden andere Europese toezichthouders dat het boetebedrag veel te laag was. Deze toezichthouders maakten dan formeel bezwaar, waarop de zaak werd voorgelegd aan het EDPB, dat vervolgens met een bindende beslissing kwam. Het EDPB is het samenwerkingsverband van Europese privacytoezichthouders. Meerdere keren werd de DPC zo gedwongen om privacyboetes te verhogen.

Gisteren heeft het EDPB opnieuw een bindend besluit genomen, nu in een zaak over de dataverwerking door TikTok. De DPC deed onderzoek naar de manier waarop TikTok persoonlijke gegevens van kinderen verwerkt. Meerdere Europese privacytoezichthouders konden zich niet vinden in de beslissing van de DPC. Het ging onder andere of er sprake was van een overtreding met de leeftijdscontrole en het 'principe van eerlijkheid' met betrekking tot bepaalde ontwerpkeuzes van TikTok.

Aangezien de toezichthouders er niet uit kwamen werd de zaak voorgelegd aan het EDPB. Dat kwam vervolgens tot een beslissing die ervoor moet zorgen dat de AVG juist en consistent door nationale toezichthouders wordt toegepast. De DPC moet nu op basis van het bindende besluit van het EDPB een definitieve beslissing nemen. Zowel de beslissing van het EDPB als de DPC zijn nog niet bekend, maar het besluit van het EDPB wordt uiterlijk volgende maand openbaar gemaakt.