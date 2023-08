Spoedeisende hulp Amerikaanse ziekenhuizen gesloten wegens ransomware

De spoedeisende hulp in meerdere Amerikaanse ziekenhuizen is wegens een ransomware-aanval op de ziekenhuissystemen gesloten. Ook worden ambulances omgeleid naar andere ziekenhuizen. Volgens Amerikaanse media gaat het om de grootste aanval op een Amerikaans ziekenhuissysteem sinds vorig jaar. Klinieken en ziekenhuizen in vijf Amerikaanse staten zijn door de aanval getroffen, zo meldt Prospect Medical Holdings dat de locaties in Californië, Texas, Connecticut, Rhode Island en Pennsylvania beheert.

Prospect Medical Holdings telt zestien ziekenhuizen en meer dan honderd andere zorginstellingen in de Verenigde Staten die allemaal door de aanval offline zijn gegaan. Daardoor moet zorgpersoneel noodgedwongen op pen en papier terugvallen. De ransomware-aanval vond donderdag plaats. Details zijn verder niet gegeven, behalve dat systemen na ontdekking offline zijn gehaald en er een onderzoek is ingesteld. Ook de FBI is inmiddels bij het onderzoek betrokken.