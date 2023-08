Intel Arc-driver verzamelt standaard telemetriegegevens van gebruikers

Intel heeft een nieuwe driver voor de eigen Arc-videokaarten uitgebracht die standaard informatie van gebruikers verzamelt, zoals het soort bezochte website, de manier waarop de computer wordt gebruikt, systeemeigenschappen en informatie over andere apparatuur. Deze gegevens kan Intel met "partners" delen en door serviceproviders laten verwerken.

TechPowerUP meldt dat de nieuwste bètaversie van de Intel Arc-driver standaard het "Compute Improvement Program" (CIP) installeert. Via deze software worden de telemetriegegevens verzameld. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de software niet te installeren of die na de installatie weer te verwijderen, maar standaard zal de installatie plaatsvinden. Intel claimt op een website over CIP dat het de verzamelde gegevens gebruikt om producten beter voor gebruikers te maken.

Andere fabrikanten van videokaarten zoals AMD en NVIDIA verzamelen ook telemetriegegevens. In het geval van NVIDIA wordt de betreffende software standaard met de grafische drivers geïnstalleerd en kunnen gebruikers niet voor een opt-out kiezen. AMD vraagt gebruikers nadrukkelijk om toestemming voor het verzamelen van gegevens. In het geval van Intel is het opt-out-proces niet zo duidelijk, stelt de website Videocardz.