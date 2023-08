Bij Stadgenoot gestolen data van 33.000 mensen gepubliceerd op internet

Gegevens van 33.000 mensen die in 2021 bij de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot werden gestolen zijn gepubliceerd op internet, zo meldt RTL-journalist Daniel Verlaan op Twitter. Bij het datalek werden namen, adresgegevens, e-mailadressen en in sommige gevallen kentekennummers en indicaties van jaarsalarissen buitgemaakt, zo meldde de organisatie destijds in een e-mail aan getroffen slachtoffers.

Een aanvaller wist in te breken op de website van Stadgenoot en kreeg zo de persoonsgegevens in handen. Wanneer de inbraak precies had plaatsgevonden en hoe de aanvaller wist binnen te dringen heeft de woningcorporatie niet bekendgemaakt. Volgens Verlaan zijn naast de eerder genoemde gegevens ook geboortedata en met base64 gecodeerde wachtwoorden gestolen. Daardoor zijn de wachtwoorden eenvoudig voor aanvallers te achterhalen, aangezien het niet moeilijk is om base64 te decoderen.

Stadgenoot is een woningcorporatie in Amsterdam die zo'n dertigduizend huurwoningen verhuurt. Dat zijn grotendeels sociale huurwoningen, maar ook ruim duizend woningen in de vrije sector. Daarnaast verkoopt en verhuurt de organisatie bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. Eerder dit jaar waarschuwde Stadgenoot 15.000 huurders vanwege een ander datalek dat zich had voorgedaan bij marktonderzoeksbureau USP Marketing Consultancy.