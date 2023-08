Interpol haalt phishing-as-a-service-platform 16shop offline

Interpol heeft samen met securitybedrijven en internationale opsporingsdiensten het phishing-as-a-service-platform 16shop offline gehaald. Volgens Interpol werden via het platform tools verkocht waarmee meer dan 70.000 mensen in 43 landen werden gecompromitteerd. Tijdens de operatie werden in Indonesië en Japan drie verdachten aangehouden die achter het platform zouden zitten.

16shop verkocht phishingkits gebruikt voor het uitvoeren van phishingaanvallen. "Phishing wordt gezien als de grootste cyberdreiging in de wereld en er wordt geschat dat tot negentig procent van alle aanvallen verband houdt met succesvolle phishingaanvallen, waardoor het een grote oorzaak van gestolen inloggegevens en informatie is", aldus Interpol. Aan de operatie namen ook opsporingsdiensten uit Indonesië, Japan en de Verenigde Staten deel, alsmede securitybedrijven Cyber Defense Institute, Group-IB, Palo Alto Networks Unit 42 en Trend Micro.

Door informatie van de securitybedrijven kwam de vermeende beheerder van het platform in beeld, die zich in Indonesië bevond. De servers van 16shop stonden in de Verenigde Staten. Informatie van de servers werd door de FBI veiliggesteld en gedeeld met de Indonesische autoriteiten, waardoor uiteindelijk twee andere verdachten in Indonesië en Japan konden worden gehouden.